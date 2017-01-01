Надежное и современное напольное покрытие

Вам нравится теплый внешний вид древесины или Вам по душе эстетика мрамора, камня или керамики? Но Вы ищете реально надежные и экологичные полы, простые в уходе, износостойкие и которое легко укладываются и прослужат много лет? Виниловые полы VINYLINE однозначно соответствуют всем Вашим пожеланиям.

Виниловые полы VINYLINE можно укладывать не только в обычных помещениях, а и в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате, на кухне и в прихожих.

Благодаря замковому соединению UNICLICK наши полы очень просты в укладке и даже не профессионалы справятся с укладкой большой площади.