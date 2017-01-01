виниловые полы VINYLINE
Проверенное швейцарское качество, самые современные технологии и великолепные дизайны с аутентичной имитацией древесины, мрамора и камня. Наши полы впечатляют приятными ощущениями для ног, комфортом, надежностью и традиционным швейцарским качеством.

Надежное и современное напольное покрытие

Вам нравится теплый внешний вид древесины или Вам по душе эстетика мрамора, камня или керамики? Но Вы ищете реально надежные и экологичные полы, простые в уходе, износостойкие и  которое легко укладываются и прослужат много лет? Виниловые полы VINYLINE однозначно соответствуют всем Вашим пожеланиям.

Виниловые полы VINYLINE можно укладывать не только в обычных помещениях, а и в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате, на кухне и в прихожих.

Благодаря замковому соединению UNICLICK  наши полы очень просты в укладке  и даже не профессионалы справятся с укладкой большой площади.

преимущества виниловых полов
ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ VINYLINE В МЕДИА ПРИМЕРАХ
Дачный ответ
Квартирный вопрос
Дисней
Полезная информация

О бренде швейцарских виниловых покрытий Vinyline

О положительных свойствах виниловых полов

Рекомендации по эксплуатации виниловых полов

Подробнее о свойствах и происхождении виниловых покрытий

Инструкции по укладке (сборке) виниловых полов

Часто задаваемые вопросы про виниловые полы

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